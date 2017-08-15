00:15 | Футбол — РФПЛ
Газета № 7419, 15.08.2017

Античемпионский график "Спартака"

Станет ли "Спартак" чемпионом в сезоне-2017/18? Фото "СЭ"
Станет ли "Спартак" чемпионом в сезоне-2017/18? Фото "СЭ"
7

Старт "Спартака" в сезоне-2017/18 cтал одним из самых неудачных в российской истории клуба. Но для красно-белых есть новости и похуже. Команда, набиравшая после 6 туров меньше 9 очков, НИКОГДА не становилась чемпионом! Сможет ли Массимо Каррера снова посрамить статистику и отстоять титул?

Каррера должен вернуться. Что не так в "Спартаке"

 

Опрос

Станет ли "Спартак" чемпионом в сезоне-2017/18?
голосовать
7
Газета № 7419, 15.08.2017
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Спин

Зениту из пяти матчей - 4 дерби? Это что-то вроде Зенит-Тосно, Тосно-Зенит, Зенит-Тосно, Тосно-Зенит, такие дерби устроят?)

01:00

igogohruhru

Есчо проведите подсчеты как часто команда с 9 места после 6 туров в конце концов оказывалась в пердиве.

00:53

vip777

Зениту чтоб так календарь составляли 5 матчей из них 4 дерби

00:52

ladafan

мазохизм какой то,что в игре , что в написании...

00:48

crazysun78

пишите исчо!..

00:36

Чупа-чупас

Задолбали вы со своей "инородной" командой...

00:30

rastasick

Афтарам на заметку-вы своими каждодневными ниочемскими статьями про свой любимый спартак перекармливаете народ-уже блевать тянет!у нас других нет клубов?большинству давно накакать и на них и на вас

00:29