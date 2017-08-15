Античемпионский график "Спартака"

Старт "Спартака" в сезоне-2017/18 cтал одним из самых неудачных в российской истории клуба. Но для красно-белых есть новости и похуже. Команда, набиравшая после 6 туров меньше 9 очков, НИКОГДА не становилась чемпионом! Сможет ли Массимо Каррера снова посрамить статистику и отстоять титул?
Каррера должен вернуться. Что не так в "Спартаке"
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Газета № 7419, 15.08.2017
Спин
Зениту из пяти матчей - 4 дерби? Это что-то вроде Зенит-Тосно, Тосно-Зенит, Зенит-Тосно, Тосно-Зенит, такие дерби устроят?)
01:00
igogohruhru
Есчо проведите подсчеты как часто команда с 9 места после 6 туров в конце концов оказывалась в пердиве.
00:53
vip777
Зениту чтоб так календарь составляли 5 матчей из них 4 дерби
00:52
ladafan
мазохизм какой то,что в игре , что в написании...
00:48
crazysun78
пишите исчо!..
00:36
Чупа-чупас
Задолбали вы со своей "инородной" командой...
00:30
rastasick
Афтарам на заметку-вы своими каждодневными ниочемскими статьями про свой любимый спартак перекармливаете народ-уже блевать тянет!у нас других нет клубов?большинству давно накакать и на них и на вас
00:29