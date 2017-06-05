Анте Вукушич перешел в "Тосно"

Нападающий Анте Вукушич подписал контракт с "Тосно", информирует пресс-служба клуба из Ленинградской области. Соглашение с форвардом рассчитано на 2 года.
До перехода в "Тосно" футболист принадлежал "Гройтер Фюрт", участнику второго дивизиона чемпионата Германии.
За свою игровую карьеру 26-летний хорват выступал за "Хайдук", воспитанником которого является, "Пескару", "Лозанну", "Васланд-Беверен".
Анте Вукушич – игрок "Тосно"– ФК ТОСНО (@fctosno) 5 июня 2017 г.
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