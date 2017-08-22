Анри Хагуш: "Победа над "Ахматом" - подарок маме"

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш после матча 7-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:1) отметил, что он очень рад этой победе. Эта победа стала первой на выезде за последние полтора года.

- Эмоции великолепные, - цитирует пресс-служба клуба Хагуша. - Это первая победа на выезде за последние полтора года. Поздравляю всех наших болельщиков.



- Тяжело было выходить на замену в таком напряженном матче?



- Выходить на замену всегда тяжелее, чем играть с первых минут. Но проблем никаких не было.



- Какую установку от тренера получили перед выходом на поле?



- Тренер рассказал, где я должен располагаться и что делать на стандартах.



- Расскажите про ключевой голевой момент в матче, в котором вы поучаствовали.



- Увидел Джорджевича, забросил ему мяч, получилось хорошо.



- Какая атмосфера царила в раздевалке команды после игры?



- Никакой эйфории. Приятно, что выиграли, наконец-то, в гостях. Сейчас все мысли об игре с "Амкаром".



- Условия вокруг футбола как вам: прилет в день матча, духота на стадионе?



- На стадионе очень душно. В принципе, после 8 часов вечера погода чуть наладилась. Перелет? Тоже был сложным. Но мы выиграли. Что теперь вспоминать? У моей мамы в день игры был день рождения. Вот сделал ей подарок. Поздравляю ее.

