Анри Хагуш: "Арсеналу" нужно уже побеждать"

Защитник "Арсенала" Анри Хагуш после матча 12-го тура премьер-лиги против "Уфы" (0:2) отметил, что тульская команда создала очень мало моментов. После этого результата "канониры" расположились на 14-м месте в турнирной таблице.

- В атаке у нас вообще ничего не получилось, кроме одного момента в начале игры, - приводит пресс-служба "Арсенала" слова Хагуша. - Очень мало создали сегодня. Я не думаю, что психологически дальше нам будет сложно. Нужно уже выигрывать. Находимся не на очень хорошем месте в таблице.