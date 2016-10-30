23:46 30 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анри Хагуш: "Арсеналу" нужно уже побеждать"

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Защитник "Арсенала" Анри Хагуш после матча 12-го тура премьер-лиги против "Уфы" (0:2) отметил, что тульская команда создала очень мало моментов. После этого результата "канониры" расположились на 14-м месте в турнирной таблице.

- В атаке у нас вообще ничего не получилось, кроме одного момента в начале игры, - приводит пресс-служба "Арсенала" слова Хагуша. - Очень мало создали сегодня. Я не думаю, что психологически дальше нам будет сложно. Нужно уже выигрывать. Находимся не на очень хорошем месте в таблице.

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/main/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Perry_Garr

это только начало.. дальше - хуже будет

00:12

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