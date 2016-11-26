Анри Хагуш: "Арсеналу" нельзя столько проигрывать"

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш считает, что его команда проиграла "Амкару" (0:1) в матче 15-го тура премьер-лиги из-за собственных ошибок. По его словам, только во втором тайме тульские игроки нашли свой футбол.

– Не впервые мы проводим за игру два разных тайма, – заявил в интервью пресс-службе "Арсенала" Хагуш. – Выходим и с первых же минут сразу проигрываем. Из-за своих ошибок. Пока будем сами себе "привозить" – не будем выигрывать. Во втором тайме команда раскрепостилась, уже играла намного лучше по сравнению с первым. В конце перестроились на игру в четыре защитника, имели моменты. Эмоции плохие, но падать духом не нужно. Впереди игра в Казани, нужно реабилитироваться, потому что нельзя столько проигрывать.