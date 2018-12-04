Анна Семак рассказала, как поддерживает мужа после поражений "Зенита"

Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна призналась, что не спит до трех утра, ожидая мужа, который возвращается после матчей. Она добавила, что находится на его стороне вне зависимости от результата встреч.

- И снова рубрика "удивительное рядом". Под одним из моих постов после матча "Арсенал" - "Зенит" разочарованный болельщик написал длинный комментарий о том, что во всех проигрышах любимой команды виновата я... Вы, говорит, все по ресторанам шляетесь, по курортам, по шоурумам подруг, бомжам помогаете, пишете длинные опусы, а мужа не поддерживаете. Как же вы не понимаете, что вы ему нужны?

Признаться, мне стало не по себе... Видимо, выкладывая неактуальные фотографии, заставляющие доверчивый народ поверить в то, что я все еще валяюсь под пальмой вместо того, чтобы держать оборону на передовых, мне нужно выкладывать сториз, в которых я пытаюсь проникнуть на базу "Зенита", где муж круглосуточно трудится на благо команды, в накладных усах и в пуховике "Газпрома" с тарелкой горячего супа или поддерживать на вираже, растягивая баннеры с громкими лозунгами, выкрикивая матерные кричалки про игроков соперника.

О том, что происходит за закрытыми дверями нашей квартиры и спальни, очевидно, доброжелатель тоже все знает - нет поддержки и там, иначе отчего "игра не идет?" Представившись жителем Ленинграда, обозначив, что "таких как он много", мужчина просил меня одуматься, потому что все беды любимой команды упираются в один корень зла - в меня.

Теперь я в полном смятении от бесполезности своего существования и нравственной импотенции, уверено понижающей градус мастерства легендарного клуба вниз. Выплеснуть негативные эмоции в одно единственное открытое окно бывает полезно, но Вы, уважаемый болельщик, и понятия не имеете о том, что происходит за фасадом чужой жизни.

Публичная поддержка супруга в моем лице равнозначна тому, чтобы фотографировать чеки переводов в благотворительные организации и хвастаться ими в Инстаграм, - пустое. Поддержка - это когда ты не спишь до трех утра, зная, что скоро откроется дверь, он зайдет после того, что произошло в Туле, бросит сумку у двери, а ты робко подойдешь, обнимешь и здесь даже слова не нужны. Поддержка - это, прежде всего, когда ты знаешь, что близкие люди, как и настоящие болельщики, всегда на твоей стороне вне зависимости от результата матча, они верят в тебя, верят в общее дело, верят в команду. По-другому не бывает, - написала Анна Семак в своем Инстаграме.

"Зенит" уступил "Арсеналу" (2:4) в матче 16-го тура премьер-лиги. Петербургский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.

Все о чемпионате России - здесь