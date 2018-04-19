Анна Семак: "Когда Сергей оказался на скамейке в качестве тренера, у него загорелись глаза"

Анна Семак, супруга главного тренера "Уфы" Сергея Семака, в интервью "Матч ТВ" отметила, что переезд в столицу Башкортастана оказался тяжелым.

– Как отреагировали на то, что придется переезжать в Уфу? Преобладала радость за мужа или ожидание проблем?

– В таких случаях все зависит от характера. Я очень легкая на подъем и всегда радуюсь каким-либо переменам в жизни. Трудности настигают уже потом. Сперва было смятение. Начала искать на карте, где находится Уфа, и что в этом городе есть интересного и полезного. Чуть позже, когда уже приехала сюда, поняла, что придется столкнуться с большими сложностями. В первую очередь бытовыми. В Санкт-Петербурге у нас все было отлажено вплоть до мелочей, в том числе логистика. Переехав же в другой город, ты все начинаешь с нуля. Адаптация была сложной.

– Закрадывались сомнения, что зря так поступили?

– Никаких сомнений. Я жена футболиста, болею за Сергея всем сердцем и понимаю: ощущений, которые дают переполненные трибуны, ничем не заменить. Он сильно тосковал по этим эмоциям после того, как завершил профессиональную карьеру. Когда оказался на скамейке в качестве тренера, у него загорелись глаза. Началась новая и яркая профессиональная жизнь. Ради этого стоило все бросить и переехать.

– То есть когда муж был помощником главного тренера, ему все равно не хватало определенного драйва?

– Конечно. Знаете, это сложно объяснить. Когда ты все время в игре, а потом оказываешься по ту сторону поля и расставляешь фишки для товарищей, с которыми еще недавно играл в одной команде, это очень тяжелый психологический момент, его способен выдержать не каждый.

– Каким Сергей был в то время? Как он менялся?

– Все, кто прошел через этап окончания игровой карьеры, поймут, о чем я говорю. Невозможно поддерживать прежний жизненный тонус, когда ты стоишь на пороге неизвестности. Я понимаю всю ответственность Сергея. У нас большая семья, в первую очередь он думает, как всех кормить и содержать. И это был момент очень волнительных раздумий. Получится ли стать тренером? А вдруг это не его? Моей задачей было поддержать и дать понять: он сможет.