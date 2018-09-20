Анна Чакветадзе: "Жены наших футболистов - это отдельная каста"

Бывшая российская теннисистка Анна Чакветадзе оставила двусмысленное сообщение в Твиттере.

Спортсменка написала: "Не хочу обобщать, но жены наших футболистов-это отдельная каста". На вопрос в комментариях "а хоккеистов?" она ответила: "Не пересекалась".

Вполне возможно, она прокомментировала скандал с участием хавбека "Спартака" Дениса Глушакова. В сети появилось видео, на котором его жена Дарья застает его в бане с другой женщиной. Впоследствии выяснилось, что супруги уже не живут вместе. По словам Дарьи Глушаковой, футболист избил ее и намерен забрать детей. Адвокат Глушакова опровергла эти слова.