04:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анхель Вилькер: "Важно, что в матче с "Ростовом" не пропустили голов"

0
0
0
0

Защитник "Терека" Анхель Вилькер в интервью официальному клубному сайту подчеркнул, что матч 19-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:0) получился сложным. Он выразил удовлетворение тем, что команда не пропустила голов.

– Игра была сложная. "Ростов" хорошо смотрится в Лиге Европы, в частности в матче с "Манчестер Юнайтед". Наша команда билась до конца. Важно, что мы не пропустили голов и сыграли на ноль в обороне.

– "Ростову" было привычно поле местного стадиона. Нагрузка на оборону "Терека" была серьезной?

– Да, мы провели много времени в обороне. Удалось сыграть компактно и не пропустить. Теперь впереди важный матч с ЦСКА, будем готовиться к этой игре.

Дополнительная информация

http://fc-terek.ru/page/8293

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ