Анхель Вилькер: "Важно, что в матче "Ростовом" не пропустили голов"

Защитник "Терека" Анхель Вилькер в интервью официальному клубному сайту подчеркнул, что матч 19-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:0) получился сложным. Он выразил удовлетворение тем, что команда не пропустила голов.

– Игра была сложная. "Ростов" хорошо смотрится в Лиге Европы, в частности, в матче с "Манчестер Юнайтед". Наша команда билась до конца. Важно, что мы не пропустили голов и сыграли на ноль в обороне.

– "Ростову" было привычно поле местного стадиона. Нагрузка на оборону "Терека" была серьезной?

– Да, мы провели много времени в обороне. Удалось сыграть компактно и не пропустить. Теперь впереди важный матч с ЦСКА, будем готовиться к этой игре.