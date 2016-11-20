Анене не мог выйти на поле из-за неправильных трусов

Любопытный эпизод произошел в матче 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар". Нападающий пермяков Чума Анене не смог сразу выйти на замену в первом тайме из-за неправильных трусов. Форвард должен был заменить Михаила Костюкова, который получил повреждение и не смог продолжить встречу. Сначала Анене хотел выйти в трусах с 14-м номером, под которым играет Георгий Джикия, но это заметил резервный арбитр. В итоге сотрудники "Амкара" оторвали часть номера, и "14" стал "11".

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"