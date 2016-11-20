17:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анене не мог выйти на поле из-за неправильных трусов

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Любопытный эпизод произошел в матче 14-го тура чемпионата России "Спартак""Амкар". Нападающий пермяков Чума Анене не смог сразу выйти на замену в первом тайме из-за неправильных трусов. Форвард должен был заменить Михаила Костюкова, который получил повреждение и не смог продолжить встречу. Сначала Анене хотел выйти в трусах с 14-м номером, под которым играет Георгий Джикия, но это заметил резервный арбитр. В итоге сотрудники "Амкара" оторвали часть номера, и "14" стал "11".

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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А380726

А без трусов совсем никак? Что там на этот счёт гласит регламент?

18:34

Ботаникум

РЖУНИМАГУ!!! Вот тебе и "Чумка"!?.........

18:10

DmitrSPb

странно это

18:10

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