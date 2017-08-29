Андрей Воронин: "Вы сначала Смолова "уничтожали", а Кокорин был великим. Потом – все наоборот"

Бывший нападающий "Байера" и московского "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" отметил, что форварда "Зенита" Александра Кокорина зря критиковали. По его словам, обретение уверенности помогло игроку стать эффективнее.

– Чем объясните такой взлет Кокорина?

– Считаю, журналисты должны давать людям спокойно играть в футбол.

– Кокорина, по-вашему, несправедливо критиковали?

– На мой взгляд, не нужно смотреть на зарплату игрока, на то, что он делает вне поля. А то вы сначала Смола "уничтожали", а Кокора у вас был великим. Потом – все наоборот. Зачем? Сейчас опять у вас Кокора крутой (смеется). Просто дайте людям спокойно играть в футбол.

Манчини нашел общий язык с Сашей, доверяет ему. У форварда появилась уверенность в своих силах. А когда ты играешь не постоянно, пресса сразу смотрит в твой карман, пишет про тебя всякое – про твою машину и так далее… Это иногда выбивает из колеи. Сейчас же Кокорин чувствует себя комфортно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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