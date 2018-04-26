Андрей Воронин: "Спартак" сдал? У "Манчестер Сити" тоже было три поражения подряд"

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Динамо" и сборной Украины Андрей Воронин назвал "Спартак" лидером второго круга чемпионата России. По мнению футболиста, у красно-белых нет в настоящее время никаких глобальных проблем в команде.

– Не считаю, что Александр Самедов сдал, - сказал Воронин. - И говорю это не потому, что он мой друг. В последних матчах все спартаковцы отыграли слабо. Но Самедов сделал то, что от него требовали – у него хороший объем плюс передачи с фланга.

– Что тогда творится со "Спартаком"?

– Ничего с ним не происходит. Если взять только второй круг чемпионата России, то красно-белые – лидеры.

– Но тут три поражения подряд...

– И что? У "Манчестер Сити" было три поражения подряд, два из которых были от "Ливерпуля". И это не "Тосно", хотя понятно, что обидно проигрывать, когда все считают, что кубок у тебя в кармане. Конечно, "Спартак" должен был выходить в финал и брать трофей, но ошиблись. А после наступает опустошенность, появляется усталость, и все валится из ног. Это и сказалось на игре с "Ахматом". Поэтому я бы не стал говорить о глобальных проблемах. В том сезоне "Спартаку" очень везло, особенно в конце чемпионата, а сейчас везение ушло к "Локомотиву". Могу сказать со стороны, что те матчи, которые я видел, "Спартак" играл очень прилично.

Клубу точно надо укрепляться, особенно сзади. Вы же знаете, что "Спартак" – один из немногих, кто не усилился после чемпионского сезона. Если посмотреть на "Зенит", то можно сказать, что "Спартак" вообще никого не купил.

"Спартак" занимает третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, имея в активе 50 очков. Второе место занимает ЦСКА (51). Лидер зачета - "Локомотив" (57).

Полное интервью Андрея Воронина - здесь