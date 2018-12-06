Андрей Воронин: "Смолову нужно помочь, а не критиковать"

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" отметил, что нападающему "Локомотива" Федору Смолову нужна поддержка. Форвард не реализовал пенальти в матче чемпионата России со "Спартаком" (1:2).

– Не понимаю, правда. Мне кажется, что он опять чуть-чуть в себя ушел. Думаю, ему нужно помочь, а не критиковать. Федя уже доказывал, что может быть бомбардиром, докажет снова. А спад бывает у каждого футболиста, – сказал Воронин. – Нападающие, не забывайте, зависят от голов – можно пару раз не забить и съесть себя. Все наладится, не сомневайтесь. Я же всегда говорил о таланте Кокорина и Смолова, а все смеялись с меня и критиковали их. Потом они стрельнули, все начали восторгаться, потому снова начали "убивать" Кокорина, когда он перешел в "Зенит". Так что это характерная черта нашего народа – убивать и поднимать. Так и со Смоловым: ничего страшного не произошло, доверие к нему есть. Теперь забьет пару голов, и все пойдет опять. (Андрей Сизякин)

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