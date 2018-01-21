Андрей Воронин: "Смолову идти в "Зенит" не надо"

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" заявил, что нападающему "Краснодара" Федору Смолова не имеет смысла переходить в "Зенит"​. По его мнению, россиянину стоит перебраться в топ-чемпионат Европы.

– Почти каждый день Федора Смолова отправляют в европейский клуб. Все это не напоминает вам бразильский сериал?

– Неплохое сравнение. Только не бразильский, а российский сериал. Бедный Федя "поиграл" уже во всех топовых клубах Европы, но нигде так и не провел ни одного матча. Я сам очень жду и надеюсь, что Смолов действительно куда-то уедет. Хочу посмотреть на него в сильном чемпионате. Он этого действительно заслуживает. Последнее время стабильно играет в чемпионате России, два раза подряд становился лучшим бомбардиром, основной игрок сборной. Мы с ним на связи и я ему всегда говорил: "Если есть хороший вариант, надо уходить".

– "Зенит", куда его зовут, – хороший вариант?

– Нет, туда ему идти не надо. Это мое мнение. Менять "Краснодар" на "Зенит"? Дзюба уже поменял "Спартак" на "Зенит"... И? Разница между "Краснодаром" и "Зенитом" – где-то 2 миллиона евро и Лига чемпионов.

– Разве это мало?

– А если он попадет в сильный чемпионат, сильный клуб, будет хорошо зарабатывать и прогрессировать, будет играть в классный футбол – в той же Лиге чемпионов. Вот и все. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Воронина