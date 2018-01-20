Андрей Воронин: "Рауш едет в "Динамо" из-за чемпионата мира. Но Жирков гораздо сильнее"

Бывший нападающий "Динамо" Андрей Воронин отметил, что защитника "Кельна" Константин Рауш перейдет в столичный клуб только ради чемпионата мира-2018. Также Воронин считает, что игрок "Зенита" Юрий Жирков опытнее, чем Рауш для сборной России.

– Понимаете решение Рауша?

– Это его выбор. Думаю, он обусловлен в первую очередь чемпионатом мира в России. Рауш хочет быть на виду, больше играть. Ведь в "Кельне" в последнее время он не всегда попадал в состав.

– Не рановато уезжать из Германии в Россию? Почему бы не перейти в другой немецкий клуб?

– Наверное, у него не было предложений в бундеслиге. Знаю, что его звали в Россию еще два года назад, но тогда он не поехал. А сейчас решился. Хотя в 27 лет из России многие мечтают уехать в Европу, а он отправился в вашу страну.

– Парадокс?

– Чемпионат мира стоит для него на первом месте. Если он не будет играть в "Кельне", понятное дело, что он проедет мимо такого турнира.

– На чемпионате мира он может выиграть конкуренцию, например, у Жиркова?

– Я играл вместе с Юрой. По мне Жирков гораздо сильнее и опытнее Рауша. Но это лично мое мнение. При этом, зная хорошо Дмитрия Хохлова, понимаю, что некачественных футболистов он к себе не пригласил бы.

– Если бы Рауш вдруг обратился к вам за советом "Ехать в Россию или не стоит" – что вы ему сказали бы?

– Я всегда говорил, что европейские чемпионаты намного сильнее и интереснее вашего. А если и ехать в Россию, то все-таки в другом возрасте.

– После 30?

– Думаю, да. Либо как Халк и Витсель переходить в российский клуб за большими деньгами.

– Как отреагировали на новость о том, что "Динамо" может уволить Павла Погребняка или оштрафовать его на 20 миллионов евро?

– Никак. Я от вас узнал такую новость. Даже не знаю, что там произошло. Но 20 миллионов евро – это перебор. Он столько в "Динамо" не зарабатывает (улыбается). На такую суму его оштрафовать просто не могут. (Виталий АЙРАПЕТОВ)