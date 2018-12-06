Андрей Воронин - о продлении ареста Кокорина и Мамаева: "Это нереальный перебор"

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин признался, что удивлен решением Тверского районного суда Москвы продлить арест нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. По ходатайству следствия арест продлен до 8 февраля.

– Сильно шокирован тем, что ребятам продлили арест, – сказал Воронин. – Надеялся, что их выпустят. Хотя я и в первый раз надеялся… Слушал перед заседанием адвокатов, у них было немного надежды. Наверное, и я все понимал, но в глубине души верил, что их отпустят. У меня шок, честно. Это просто нереальный перебор. Не могу понять одного – кто включился и кому это надо.

– То есть показательная порка?

– Это даже хуже. Мне кажется, что кто-то серьезный к этой истории подключился и хочет что-то показать. Хотя сейчас, смотря на реакцию общественности, вижу, как меняется мнение – сначала кричали, что ребят нужно посадить, а теперь – жалеют. Формулировка, что они опасны для общества – абсурд и бред. В чем опасны?! Никто не снимает с них ответственности, они и сами понимают свой косяк и много раз уже извинились. Но четыре месяца находится под стражей за драку… Тогда в России нужно строить больше тюрем. Каждый третий при таком раскладе должен сидеть в тюрьме. Но я смотрел передачу у Андрея Малахова и вижу, как меняется мнение людей и самого ведущего. Радует, что наконец-то ребят начали поддерживать футболисты. (Андрей Сизякин)

Полностью интервью Воронина