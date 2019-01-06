Андрей Воронин: "Неприятная история с Самедовым"

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" прокомментировал решение "Спартака" разорвать контракт с полузащитником Александром Самедовым. По его словам, красно-белые поступили некрасиво.

– Самедов не заслужил к себе такого отношения со стороны "Спартака". У него оставалось полгода контракта, – отметил Воронин. – Человек отыграл на чемпионате мира, заслуженный мастер спорта. Становился чемпионом со "Спартаком", внес свою лепту в это чемпионство. Тем более Саша – воспитанник красно-белых. Неприятная история. Саша – мой друг. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Воронина – скоро в "СЭ"