Андрей Воробей - о возвращении Тимощука в "Зенит": "Это его личный выбор"

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей отметил, что сейчас не общается с бывшим партнером по национальной команде Анатолием Тимощуком. Он также добавил, что решение Тимощука вернуться в "Зенит" – его личный выбор.

– Сейчас с Тимощуком не общаюсь. Он часто меняет номера телефонов, и я просто его потерял, – приводит Footboom слова Воробья. – Считаю, что спорт должен быть вне политики. Это его личный выбор.

Напомним, Тимощук является помощником главного тренера "Зенита" Роберто Манчини. Ранее он также выступал за сине-бело-голубых с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 год.