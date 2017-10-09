Андрей Воробей - о возвращении Тимощука в "Зенит": "Это его личный выбор"

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей отметил, что сейчас не общается с бывшим партнером по национальной команде Анатолием Тимощуком. Он также добавил, что решение Тимощука вернуться в "Зенит" – его личный выбор.
– Сейчас с Тимощуком не общаюсь. Он часто меняет номера телефонов, и я просто его потерял, – приводит Footboom слова Воробья. – Считаю, что спорт должен быть вне политики. Это его личный выбор.
Напомним, Тимощук является помощником главного тренера "Зенита" Роберто Манчини. Ранее он также выступал за сине-бело-голубых с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 год.
Дополнительная информация
https://www.footboom.com/ukrainian/news/1507458697-andrey-vorobey-u-menja-ne-bylo-stolko-doveriya-kak-u-brandao-i-adriano.html
ЗЮК
А вот и вата подъехала.
11:48
old grumbler
Тимощук играл за Шахтер а Шахтер у националистов ассоциируется с Донецком и потому на Украине Тимощука не ждало ничего хорошего...
11:29