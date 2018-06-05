Андрей Тихонов: "В "Спартак" тренер должен приходить готовым ко всему"

Главный тренер "Крыльев Советов", бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов рассказал о том, к чему должен быть готов специалист, которому предстоит возглавить красно-белых. Экс-полузащитник московского клуба отметил, что болельщики команды не потерпят безволия.

– Чтобы прийти в "Спартак", ты должен быть к этой команде, ты должен быть готов ко всему, – сказал Тихонов в эфире передачи "Foot'больные люди". – К болельщикам, к руководству, к результатам, к игре. Первое, что ты должен сделать – игра должна нравиться болельщикам. Второе – нужны победы. Без побед тебе могут дать определенное время, а потом скажут: "Давай, до свидания!"

Ты должен быть морально и физически очень сильным, потому что пресс, который идет на "Спартак", очень силен. Одна неудачная игра – все расставляют по полкам, кто здесь прав, кто не прав. Вторая игра – еще хуже. Третья...

Я же видел, как болельщики приходили после игр, на базу приезжали. Я видел их эмоции, они очень сильно переживают за "Спартак". Я понимаю, на что они готовы ради команды, на которую положили часть жизни. Они не потерпят безволия. В "Спартак" тренер должен приходить готовым ко всему. Он должен прийти с огромной базой знаний как сделать, чтобы все были счастливы. Но не у всех получается. "Спартак" – он один!

Напомним, в сезоне-2017/18 "Спартак" занял третье место в чемпионате России и получил право сыграть в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Также команда под руководством Массимо Карреры дошла до полуфинала Кубка России, где проиграла "Тосно". На международной арене красно-белые заняли третье место в групповом турнире Лиги чемпионов, а в Лиге Европы потерпели поражение от "Атлетика" в 1/16 финала.

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