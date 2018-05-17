Андрей Тихонов: "Уфа"? Не готов комментировать"

Андрей Тихонов, который в должности главного тренера в минувшем сезоне вывел "Крылья Советов" из ФНЛ в РФПЛ, не стал комментировать возможный уход в "Уфу". Ранее "Р-Спорт" со ссылкой на источник сообщил, что клуб из Башкирии рассматривает 47-летнего специалиста на смену Сергею Семаку, который может возглавить "Зенит" и ведет предметные переговоры с сине-бело-голубыми.

– Я понимаю вашу работу, но давайте оставим этот вопрос без комментариев, – ответил Тихонов на вопрос, ведет ли он переговоры с уфимским клубом.

Ранее президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил "СЭ", что у Тихонова завершилась первая часть контракта, заключенного по схеме "1+1", но волжский клуб заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Тихоновым. (Андрей СИЗЯКИН)