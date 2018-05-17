11:30 | Футбол — РФПЛ

Андрей Тихонов: "Уфа"? Не готов комментировать"

6

Андрей Тихонов, который в должности главного тренера в минувшем сезоне вывел "Крылья Советов" из ФНЛ в РФПЛ, не стал комментировать возможный уход в "Уфу". Ранее "Р-Спорт" со ссылкой на источник сообщил, что клуб из Башкирии рассматривает 47-летнего специалиста на смену Сергею Семаку, который может возглавить "Зенит" и ведет предметные переговоры с сине-бело-голубыми.

– Я понимаю вашу работу, но давайте оставим этот вопрос без комментариев, – ответил Тихонов на вопрос, ведет ли он переговоры с уфимским клубом.

Ранее президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил "СЭ", что у Тихонова завершилась первая часть контракта, заключенного по схеме "1+1", но волжский клуб заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Тихоновым. (Андрей СИЗЯКИН)

6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

suomi257

тем более финансирование получше чем в самаре

11:53

suomi257

семак уйдёт и Тихонов захочет в Европе поиграть с уфой

11:53

suomi257

вот и про тоже

11:49

grroznyi85

suomi257. Ну Галактинов тоже не хотел комментировать когда у него спросили.

11:47

suomi257

разне хочет комментировать значит собирается ждёт когда у семпла вопрос решится

11:46

grroznyi85

Даже Тихонов раскусил журналистов.)

11:40

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!