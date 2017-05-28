Андрей Тихонов: "Судейство? Вы же сами прекрасно понимаете, о чем мы говорим"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов отказался от традиционного комментария после стыкового матча против "Арсенала" (0:1) и предложил сразу задавать ему вопросы, если они есть. В результате пресс-конференция превратилась в импровизированный диалог.

– Как оцените сегодняшнее судейство? До матча об этом говорили…

– Ну если все об этом говорят... А вы сами как оцениваете судейство?

– Как нормальное.

– Раз нормальное – значит, хорошо.

– Так у Вас есть претензии к судьям?

– У меня? У меня нет претензий к судейству. А у вас есть? У меня тоже нет.

– У нас даже после первого матча не было.

– Да? Конечно, у вас их и не может быть. Вы же сами прекрасно понимаете, о чем мы говорим. У вас никогда не будет претензий, зато у всех остальных будут, кроме вас. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)