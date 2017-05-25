Андрей Тихонов: "С "Арсеналом" хотим показать красивую игру, чтобы не было стыдно перед болельщиками"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов в преддверии переходного матча за право играть в РФПЛ против "Арсенала" заявил, что его команда привыкла к долгим перелетам и может играть на эмоциях. Также специалист отметил, что для "Енисея" важна победа, а также красивая игра, чтобы радовать болельщиков. Напомним, что второй матч пройдет 28 мая в Туле.

– С нашими переездами на игры и обратно, восстановиться за три дня.. мы привыкли к этому, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Тихонов. – Команды РФПЛ обычно добираются на игры по три часа, а мы по 15. Но наши сибирские ребята адаптировались к этому. Футболисты могут сыграть на эмоциях, даже не тренируясь.

Задача на первый матч? Показать красивую игру, чтобы не было стыдно перед болельщиками. Победа тоже важна.

Напомним, что матч состоится сегодня, 25 мая, начало – в 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи