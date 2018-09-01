Андрей Тихонов: "Рыжиков - в составе "Крыльев" на матч с "Анжи?" Это прерогатива тренера вратарей"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящей игры шестого тура российской премьер-лиги с "Анжи". Встреча на "Самара Арене" начнется в 14.00 по московскому времени.

- Почему вы думаете, что игровая модель поменяется с выходом двух нападающих? Канунников и Соболев два рослых форварда? Вы Каннуникова считаете высоким? Мастерство да, у него высокое, - сказал Тихонов в эфире теленала "Матч Премьер". - Только игра покажет, как все будет.

Замена Конюхова? Это футбол, прерогатива тренера вратаря. В данный момент Конюхов выглядит не лучше, чем другие вратари.

"Крылья Советов" – "Анжи": чемпионат России по футболу, РПЛ, 1 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск)