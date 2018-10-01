Андрей Тихонов: "Рыжиков - не тот человек, который может дрогнуть"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал, почему в матче 9-го тура чемпионата России с "Рубином" место в воротах самарской команды займет Евгений Конюхов.

- У нас два вратаря играют. Сегодня будет Конюхов. Рыжиков - не тот человек который может дрогнуть в игре против бывшей команды. Надеюсь, что футбол будет интересным. Хотелось бы видеть голы, - сказал Тихонов в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Рубин" - "Крылья Советов": чемпионат России по футболу, 1 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)