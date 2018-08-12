Андрей Тихонов: "Разобрали соперника и сыграли как могли"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после матча 3-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:0) отметил, что его команда планировала победить в матче с помощью самоотдачи, коллектива и дисциплины - и им это удалось.

- Каков был план на игру?

- Мы знали что "Ростов" играет агрессивно, в быстрые атаки, и предпочитает действовать от обороны. В команде собраны качественные игроки, из сборных команд. Тем более мы тоже недавно играли с ЦСКА и отталкивались от этого сравнения. Мы понимали что не сильнее "Ростова", но можем взять самоотдачей, коллективом и дисциплиной - то что и произошло. Разобрали соперника и сыграли как могли. Рад за Соболева, которые забил невероятный гол

- Как вы внушили команде спокойствие, с которым она провела второй тайм?

- Ребята молодцы, выжали максимум из нашего нынешнего состояния. Я не могу фактически варьировать состав, у нас всего 3-4 игрока на замене, один из которых вышел играть на уколах. Не думайте, что мы тянули время - это реальные травмы, у Соболева например губа пробита, у многих сводило ноги. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

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