Андрей Тихонов: "Первые 15 минут мы приспосабливались к ЦСКА, потом стали лучше контролировать мяч"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился впечатлениями после матча первого тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

– В начале матча мы действительно нервничали. Первый матч в премьер-лиге, играем против ЦСКА при таком большом количестве болельщиков, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Первые 15 минут мы приспосабливались к сопернику и полю. Потом мы стали лучше контролировать мяч, создавали моменты. Очень хорошо у ЦСКА сыграл Акинфеев. Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ. К нам добавились Канунников, Чичерин, Полуяхтов. Сейчас нам нелегко. Травму в матче с "Сызранью-2003" получил Ланин. Сегодня он вышел на уколах, потому что у нас больше нет замен на эту позицию.

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