22:42 | Футбол — РПЛ

Андрей Тихонов - о разгроме от "Арсенала": "Мы выглядели безобразно и были никакими"

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Главный тренер "Крыльев Советов"  Андрей Тихонов заявил, что его команда играла безобразно в матче 7-го тура РПЛ против "Арсенала" (0:4).

Сегодня у нас многое не получилось, - приводит слова Тихонова официальный сайт "Крыльев Советов". - Мы рассыпались после второго гола. "Арсенал" же поймал кураж. Мы долго не могли приспособиться к полю, не смогли найти свою игру. Мы выглядели безобразно, мы были никакими. "Арсенал" же играл здорово.

В "Арсенале" могу выделить Олега Кононова. Это ваш самый сильный трансфер.

После семи туров "Крылья" занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.

Арсенал Т - Крылья Советов

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Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?16502

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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