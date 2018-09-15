Андрей Тихонов - о разгроме от "Арсенала": "Мы выглядели безобразно и были никакими"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов заявил, что его команда играла безобразно в матче 7-го тура РПЛ против "Арсенала" (0:4).

- Сегодня у нас многое не получилось, - приводит слова Тихонова официальный сайт "Крыльев Советов". - Мы рассыпались после второго гола. "Арсенал" же поймал кураж. Мы долго не могли приспособиться к полю, не смогли найти свою игру. Мы выглядели безобразно, мы были никакими. "Арсенал" же играл здорово.

В "Арсенале" могу выделить Олега Кононова. Это ваш самый сильный трансфер.

После семи туров "Крылья" занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.

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