Андрей Тихонов - о разгроме от "Арсенала": "Это моя вина. Ошибся со схемой"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов заявил, что выбрал неправильную схему на матч 7-го тура РПЛ против "Арсенала" (0:4).

- Мы развалились после второго гола, - сказал Тихонов в эфире канала "Матч Премьер". - Побежали отыгрываться, но пропустили еще. Это полностью моя вина. Возможно, я не угадал с составом и заменами. Если что-то неправильно, то виноват тренер. Возможно, выбрал не ту расстановку. Схема не сработала. Футболисты "Арсенала" оказались быстрее, чем наши защитники.

Сначала привыкали к полю, потом пропустили непонятный гол. Это моя вина. Пока ничего не разбирали. Все находятся в плохом состоянии и очень сильно расстроены. Можно, конечно, орать и визжать, но лучше делать выводы.

"Крылья Советов" занимают 12-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 7 очков.

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