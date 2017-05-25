Андрей Тихонов: "Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после победы в первом стыковом матче за право участия в РФПЛ над "Арсеналом" (2:1) поблагодарил своих игроков за проявленную самоотдачу. Наставник добавил, что ответная игра будет еще более напряженной.

– Испугались во втором тайме, – приводит пресс-служба "Арсенала" слова Тихонова. – Не ждал, что гости будут использовать длинные передачи. В концовке нам повезло. Накопилась усталость от сезона. В первом тайме мы должны были забивать больше. Победе рад, как минимум три дня будет хорошее настроение.

"Арсенал" сыграл на своем уровне. Соперник удивил только навесными передачами. Больше ничем. К ответному матчу будем готовиться всей командой. Есть выбор. По счету сегодня мы не играли. "Арсенал" прибавил в движении, заставил нас ошибаться. В Туле будет тяжело.

Артур Малоян умеет выходить ударно на замену. Особенно когда Артур свеж. Просил перед игрой ребят отстраниться, собраться с мыслями. Вы думаете, что в Туле будет легко? Будет тяжеленная игра. Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю.