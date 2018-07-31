Андрей Тихонов: "Мы кровью и потом заработали это очко"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился впечатлениями после матча первого тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

- Мы заработали одно очко, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч! Премьер". -В конце был неплохой полумомент, но нас выручил вратарь. На ничью мы наиграли. В первом тайме у нас были моменты, но здорово сыграл Акинфеев. Мы кровью и потом заработали это очко. Если все сложится, и мы добавим новых игроков, нам будет немного полегче. У нас практически не было усиления. Те игроки, которые вышли на замену, не усилили игру, кроме Яковлева.

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