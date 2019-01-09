Андрей Тихонов: "Мне не предлагали возглавить минское "Динамо"

Бывший тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов опроверг информацию о том, что ему предложили возглавить минское "Динамо".
- Возглавить минское "Динамо"? Не слышал такого...
- То есть предложения вам не поступало?
- Нет.
- А если бы поступило?
- Подумал бы над этим. Я пока без команды, а любой тренер хочет работать. Я бы рассмотрел это предложение, - цитирует специалиста "Прессбол".
Ранее сообщалось, что Тихонов может заменить Сергея Гуренко на посту главного тренера "Динамо".
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