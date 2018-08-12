Андрей Тихонов: "Матчи со Спартаком или с Карпиным не принципиальны для меня"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов на послематчевой пресс-конференции после победы над "Ростовом" заявил, что его команду завело заявление на ТВ о том, что самарцы являются кандидатами на вылет. При этом тренер не назвал имени критика.

- В прошлом туре вы пропустили 3 мяча. Не было мысли поставить Рыжикова, или он еще не готов?

- Сергей готовится. Да, он пропустил много времени. У нас есть тренеры вратарей, которые решают кто будет стоять в воротах. Еще хочу сказать вот о чем. Неприятно, когда по телевидению уже после второго тура говорят, что мы стоим на вылет. Этот человек не слишком много для футбола сделал, чтобы делать такие заявления. Я донес это высказывание до ребят, и возможно это сыграло свою роль. Хотя "Ростов" играл во втором тайме лучше и агрессивнее, мы сыграли по результату и удержали его.

- Был ли принципиальной для вас встреча с Карпиным?

- Хочу пожелать удачи Валерию Георгиевичу и "Ростову". Интересная команда и не зря лидировала к этому туру. У меня очень хорошие отношения с Валерием Георгиевичем. Да, меня выгоняли из "Спартака", но матчи с этим клубом не принципиальны для меня. Равно как и сегодяняшняя игра. Каждый матч - будь это "Ростов", "Локомотив", ЦСКА, "Спартак" и кто угодно еще - это отдельная игра, она важна сама по себе, это праздник и для футболистов и для болельщиков, и так оно и должно оставаться. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)