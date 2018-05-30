Андрей Тихонов "Крылья" ожидает усиление. С кем-то придется проститься"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов сказал, что летом состав команды претерпит изменения в связи с возвращением в премьер-лигу. 47-летний специалист, 30 мая подписавший новый контракт с клубом, отметил, что собирается взять на первый сбор двух-трех игроков "молодежки".

– Благодарю "Крылья" за доверие! Часть моей души всегда в Самаре, – приводит Твиттер клуба слова Тихонова. – Ждем решения руководства по селекционным планам. Наш коллектив сохраняется, но усиления ожидаются. Хотя бы 5-6 (игроков). Поэтому с кем-то придется проститься. Это футбольная жизнь.

Соболеву нужно еще работать и работать. Он удачно сыграл, но ему еще есть, что доказывать в РФПЛ.

С собой на сборы мы возьмем 2-3 игроков из молодежной команды. Первый сбор в Сербии с 19 июня по 1 июля. По месту второго сбора пока думаем. Он пройдет с 5 по 20 июля. Начало чемпионата в конце июля.

Тихонов продлил контракт с "Крыльями Советов"





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