Андрей Тихонов: "Крылья" не заслужили поражения в игре с "Локо"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после поражения от "Локомотива" (0:1) в матче 4-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команда могла набрать очки. Также он раскритиковал футболистов, вышедших на замену.

– Сегодня у нас не "сыграли" замены. Я ожидал большего, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Тихонова. - Мы должны прибавлять, и будем над этим работать. Скоро поправится Канунников. Так на замену нельзя выходить, как это было сегодня. Как я оценю действия новичков команды? Самарджич сыграл хорошо. Хотя давно не играл. Уровень мастерства позволяет ему сыграть с листа. Шейдаев пока не готов. Ему нужно больше двигаться и работать над своей формой. Сегодня поражения мы не заслужили. У нас также были моменты у ворот соперника. В конце Гильерме вытащил, а мы привезли гол сами себе.