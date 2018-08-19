Андрей Тихонов: "Хотим порадовать болельщиков победой над "Локомотивом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов заявил, что его команда постарается порадовать болельщиков победой над "Локомотивом" в матче 4-го тура РПЛ.

- Почему играет Самарджич? У нас получил травму Надсон, - сказал Тихонов в эфире канала "Матч Премьер". - Возможно, он полностью не готов, но уровень футболиста сборной позволяет ему играть. Если настраиваться на ничью, то ничего не получится. Мы хотим порадовать болельщиков победой и хорошей игрой.

"Крылья Советов" - "Локомотив": чемпионат России, 4-й тур, 19 августа 2018, онлайн трансляция – 16.30 (мск)