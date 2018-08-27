Андрей Тихонов: "Если мы все не будем молчать, то может быть не будет такой ерунды с судейством. Устроили панибратство"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов на пресс-конференции после матча 5-го тура российской премьер-лиги с "Енисеем" (0:1) отметил, что понимает Олега Кононова.

Ранее наставник "Арсенала" заявил, что будет комментировать все спорные моменты судейства на турнире, пока не появится система видеопомощи арбитрам.

– В первом тайме мы выглядели не очень хорошо. Может быть, на это повлияла игровая схема, а может мы оказались не готовы, совершая простейшие ошибки. Я считаю, что удаление было незаслуженное, - цитирует Тихонова пресс-служба "Крыльев Советов". - Потом вы посмотрите, разберете. Большое количество моментов было, когда игрокам "Енисея" следовало показывать желтые.

Нам карточка давали, а им нет. Обрадович симулировал в штрафной. За это дается желтая или пенальти. Чистая рука была у Ятченко, но пенальти за это не дали. Кичин с прямой ногой прыгает и ему вообще ничего не дают. Судьи – безобразие просто. Я понимаю Олега Кононова. Он сказал, что молчать не будет. Так вот если мы все не будем молчать, то может быть не будет такой ерунды. Устроили панибратство. Пускай разбираются. Наши лучшие судьи так судят.

– Игрой своей команды довольны?

– Во втором тайме - да.

– Почему у Кленкина не получилось в Самаре?

– На данный момент у нас есть футболисты, которые сильнее его на этой позиции.

– Кленкин может заиграть в РПЛ?

– Я думаю, что может.

– Замена Канунникова была запланирована?

– Да, я планировал его выпустить на 15 минут до конца. Он вышел неплохо, усилил нас.

"Очень безобразно. Не понимаю, почему друзей-товарищей назначают". Тихонов - о судействе в матче с "Енисеем" //

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