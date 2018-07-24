Андрей Тихонов: "Думаю, болельщики придут поддержать "Крылья" в матче с ЦСКА"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал о подготовке самарской команды к сезону и предстоящей игре 1-го тура чемпионата России с ЦСКА.

– На сборах у нас было определенное направление для работы. Не нужно смотреть на результаты контрольных игр, – цитирует Тихонова официальный сайт клуба. – Игроки находились под нагрузками, к тому же, с нами работала группа футболистов, находящихся на просмотре. Погода была достаточно жаркая, в последний день мы проводили сразу две игры и, возможно, нам где-то не хватило сил. Но то, что мы запланировали на сборах, мы выполнили – команда получила хорошую нагрузку и провела хорошие спарринги.

– Какие цели и задачи стоят перед вами на предстоящий сезон?

– Цели всегда должны стоять самые высокие, но мы представляем реалии. Готовимся к трудному сезону. Нашей команде требуется серьезное усиление. До первой игры осталась всего неделя и мы еще ждем усиления. Надеюсь, что мы получим игроков, которые нам нужны.

– Как команда будет готовиться к игре с ЦСКА на этом заключительном подготовительном отрезке?

– В наших планах работа. 26 июля мы проведем на "Металлурге" контрольную игру с "Сызранью-2003". Команда готова хорошо, но все покажет сезон. Наши болельщики соскучились по футболу, несмотря на то, что в Самаре проходил чемпионат мира. Думаю, что на этой эмоциональной волне болельщики придут нас поддержать.