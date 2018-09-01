Андрей Тихонов: "Анжи" умеет обороняться и атаковать. Даже "Локомотиву" и "Спартаку" было тяжело"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против "Анжи" (1:0). Самарцы одержали вторую победу в сезоне и первую домашнюю.

– Я поздравляю всех с первой домашней победой, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Тихонова. - Она нам была очень нужна. До этого нам не везло. В матче с "Оренбургом" мы не забили пенальти и проиграли. В последней игре имели моменты, но уступили "Локомотиву". Сегодня мы создали хорошее количество подходов и моментов. Бывает, что один момент решает всю игру. "Анжи" умеет обороняться и контратаковать. Даже "Локомотиву" и "Спартаку" было с этой командой тяжело. Я рад за Сергея Корниленко и всех ребят. Рад, что мы победили.