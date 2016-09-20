Андрей Созин: "Думаю, комитет по этике будет серьезно реформирован"

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал "СЭ" отставку главы комитета Владимира Лукина. По его словам, Лукин мог покинуть свою должность из-за отсутствия самостоятельности у органа РФС.

– В своем нынешнем формате Комитет по этике не является рабочим органом, – сказал Созин. – Владимир Петрович Лукин проявил политическое мужество уйти с поста председателя. Комитет должен быть самостоятельным, сам рассматривать дела, а не ждать разрешения со стороны руководства РФС. Что ждет комитет в дальнейшем? Думаю, он будет серьезно реформирован. Узнаем 24 сентября, когда состоятся выборы президента РФС.

– Лукин сказал, что полномочий у комитета не было. А предложения об их расширении заморожены.

– Это было наше с ним совместное решение, готовили его вместе с юристами Олимпийского комитета России, спортивными юристами. Оно было обоснованно, но не принято. Не исключаю, что из-за этого Владимир Петрович мог покинуть свою должность.

– Есть кандидатуры, кто заменит Лукина?

– Не знаю. Но это должен быть человек, имеющий вес в футбольном мире и политической среде. У Лукина было обоснованное мнение на некоторые вещи, но к нему не прислушивались. (Сергей АСТАХОВ)