Андрей Соломатин: "В матче "Зенит" - ЦСКА поставлю на ничью – 1:1"

Бывший защитник армейцев Андрей Соломатин поделился мнением об одной из ключевых встреч в борьбе за прямую путевку в Лигу чемпионов между "Зенитом" и ЦСКА. Москвичи идут вторыми с 51 очком, питерцы – четвертыми с 49-ю.

– Лично отправлюсь в Питер, чтобы в воскресенье поддержать красно-синих на трибуне, – сказал Соломатин. – Часто ошибаюсь в прогнозах, поэтому на всякий случай на победу ЦСКА ставить не буду, но и поражения клубу не желаю. Так что поставлю на ничейный исход – 1:1.

Матч "Зенит" – ЦСКА состоится в воскресенье, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало – в 16.30 по московскому времени). "СЭ" проведет текстовую трансляцию. (Иван ТОРОПЦЕВ)