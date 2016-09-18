18:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Соломатин: "У Чорлуки не было вариантов – мяч был слишком неудобный"

0
0
0

Бывший защитник "Локомотива" Андрей Соломатин отметил, что неудачи последних двух матчей не должны отразиться на обстановке в московской команде. По мнению Соломатина, делать выводы сейчас слишком рано.

– В матче с "Уфой" "Локомотиву" во многом не повезло. Железнодорожники не реализовали пенальти. Забей они 11-метровый – все могло бы сложиться иначе, – считает Соломатин. – Что касается автогола, то у Чорлуки не было вариантов – мяч оказался в слишком неудобном положении и, к сожалению, этот момент завершился голом в свои ворота.

Семин – опытнейший тренер. Думаю, неудачи, последовавшие после победы над "Краснодаром", не должны отразиться на обстановке в команде. Тренерский штаб, сформированный в настоящее время в "Локомотиве" – это профессионалы, которые и душой, и сердцем переживают за свой клуб. Со временем все наладится, и у "Локо" снова настанут лучшие времена. Вряд ли есть недопонимание внутри коллектива. Делать выводы сейчас преждевременно. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ