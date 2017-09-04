Андрей Соломатин: "Неизвестно, как бы сложилась карьера Акинфеева, если бы Перхун остался жив"

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин вспомнил роковое столкновение вратаря Сергея Перхуна и нападающего "Анжи" Будуна Будунова. По его словам, у голкипера было большое будущее.

Напомним, что 18 августа 2001 года Перхун получил тяжелейшую травму головы в столкновении с Будуновым. Через 10 дней голкипер скончался… Сегодня ему бы исполнилось 40 лет.

– У него было большое вратарское будущее. Еще неизвестно, как бы сложилась карьера Акинфеева, если бы Перхун остался жив, – сказал Соломатин. – Я ничего сейчас не утверждаю. Не исключено, что Игорек стал бы в итоге первым номером ЦСКА (так, скорее всего, и произошло бы), но чуть позже. Мы же не знаем, как Всевышний распоряжается. У Сереги были данные, чтобы превратиться в большого голкипера.

Тот эпизод? Я находился рядом. К великому сожалению, Сергей получил удар именно в ту часть головы, что и привело к такому исходу. Чуть-чуть левее, чуть-чуть правее – глядишь, обошлось бы.

Игровой эпизод. Сережка выбежал за пределы штрафной и вступил в борьбу за верховой мяч. Такие стыки – не редкость. Мне в подобной ситуации, помню, сломали лицевую кость. Если бы удар пришелся в висок, еще неизвестно, чем бы это все закончилось для меня… Мог ли Серега себя подстраховать, выставить локоть, колено? Мне кажется, он просто хотел сыграть в мяч, ни о чем больше не думал.

Будунов тоже пострадал. Но это игровой эпизод. У меня негативное отношение к Веллитону, который специально так сыграл против Акинфеева, и Игорь получил тяжелую травму. Думаю, бразилец хотел травмировать Игоря, а у Будунова никакого злого умысла не было. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Серега мог бы играть до 40…"//

Будун Будунов: "Я бы никогда не пошел до конца, если бы Перхун был в штрафной"