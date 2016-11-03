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Андрей Соломатин: "Не понимаю людей, которые вешают всех собак на Слуцкого"

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Среда. Монако. "Монако" - ЦСКА - 3:0. Игорь АКИНФЕЕВ пропускает первый гол в свои ворота.Андрей Соломатин: "Претензий нет только к Акинфееву"

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин в интервью "СЭ" выразил мнение, что на данный момент армейцы переживают период, который нужно просто перетерпеть. По его словам, сейчас клубу как никогда нужна поддержка болельщиков.

- ЦСКА нужно перетерпеть. Здесь как никогда важна поддержка болельщиков, - сказал Соломатин. - Я не понимаю тех, кто сейчас отворачивается от команды, пишет идиотские баннеры, вешает на Слуцкого всех собак. Сам порой слышу от друзей, которые давно болеют за ЦСКА: "Ни игры, ни результата. Зачем ходить на стадион? Сплошное расстройство…" Когда клуб каждый год выигрывал трофеи, все кричали: "Ура!" Едва наступил сложный этап, сразу начали искать крайних. Это несправедливо.

- Черная полоса - надолго?

- Жизнь покажет. Любой другой ответ будет из серии - "пальцем в небо". Ведь до сих пор открыт вопрос по Еременко, неизвестно, когда залечит травму Дзагоев. Если оба в ближайшее время появятся на поле, станет легче. Пока же главная задача - не отпустить далеко "Спартак" и "Зенит", а в Лиге чемпионов удачно провести матчи с "Байером" и "Тоттенхэмом". Надеюсь, ноябрьская пауза на матчи сборной пойдет ребятам на пользу. Хоть какая-то передышка.

- После разгрома в Монако Слуцкий взял удар на себя: "Мы оказались не готовы к игре. Когда такое происходит, виноват тренер…"

- В послематчевых блицинтервью всегда больше эмоций, чем анализа. Я не считаю, что ЦСКА был не готов к игре. Просто у команды объективные проблемы в линии нападения. Нет скоростного форварда, как Муса, через которого строился быстрый выход в атаку. (Александр КРУЖКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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RoyalHunter

Дайте лёне ещё поработать! ЛеняВерим! :))))

14:09

puz

игроков в цска нет нормальных. если заменят защитников на нормальных и купят хотя бы одного толкового нападающего, то все нормально будет.

13:31

merniloskut

Украинский бизнес Гинера обернулся финансовым банкротством для бывшего армейского клуба!

13:07

Юмнов

Нет, просто поразительно! На Слуцкого собак вешать нельзя. На Акинфеева, оказывается, тоже. Полагаю, на Васю и Игнашевича тоже как-то неэтично. Однако, счёт говорит сам за себя. На кого вешать будем? Конкретно! На кого и по сколько собак? Или, как теперь модно говорить, "понять и простить"?!

12:59

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