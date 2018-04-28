Андрей Соломатин: "Локомотив" сыграет в Краснодаре вничью. Но чемпионство не упустит"

Бывший защитник "Локомотива" Андрей Соломатин дал свой прогноз на исход выездного матча железнодорожников с "Краснодаром", который состоится 30 апреля, в понедельник, в рамках 28-го тура РФПЛ (начало в 19.00 по московскому вреени). Напомним, что москвичам, чтобы оформить чемпионство, остается набрать три очка в трех встречах.

– "Локомотив" сумеет победить "быков"?

– Если команде суждено стать первой, то пусть Юрий Павлович (Семин – Прим. "СЭ") лучше оформит победу в премьер-лиге в Москве при своих болельщиках. Обязательно нужно учитывать последние игры, в которых "Локомотив" немного подсел психологически и вынужден искать дополнительные ресурсы, чтобы завершить начатое. На мой взгляд, железнодорожники не должны уступить в Краснодаре. Они уже вцепились зубами в золото, и, думаю, его уже не упустят.

Правда, матч с "Краснодаром", как мне кажется, закончится вничью 1:1. Хозяева не захотят просто так отдавать лигочемпионовское место конкурентам, а москвичи не позволит себя проиграть, чтобы не усугублять ситуацию на финише. (Арман МКРТЧЯН)