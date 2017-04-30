Андрей Сметанин: "Спартак" победит ЦСКА со счетом 2:0"

Бывший вратарь "Спартака" Андрей Сметанин не ждет много голов в матче 26-го тура чемпионата России с ЦСКА. Он отметил, что зрители останутся в восторге от футбола в дерби, в котором победу одержат красно-белые.

– Своего мнения не изменю – "Спартак" станет чемпионом, – заметил Сметанин. – Много голов в матче ждать не приходится, красно-белые победят 2:0.

– ЦСКА ярко сыграл с "Локомотивом", тогда как "Спартак" не блистал в матчах с "Ростовом" и "Уралом". За счет чего ваша бывшая команда победит?

– На эти игры смотреть не надо, ведь нас ждет дерби. На такие матчи настрой совершенно другой.

– Команды могут сыграть не в сильнейших составах. Дерби будет обескровлено?

– Выйдут другие ребята и покажут хороший футбол. Уверен, болельщики и зрители будут в восторге от игры. (Сергей АСТАХОВ)

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.