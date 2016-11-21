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Андрей Сметанин: "Селихов сделал все, что мог: гол Глушакова не поймал бы никто, кроме меня!"

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Бывший вратарь "Спартака" Андрей Сметанин прокомментировал возможный переход голкипера Александра Селихова из "Амкара" в стан красно-белых.

– Если Селихов перейдет в "Спартак", то игра команды изменится. Все–таки у Реброва уже возраст. Тем более у красно-белых есть замечательный тренер вратарей, который может сделать так, чтобы Александр вышел на уровень сборной. В матче "Спартак" – "Амкар" Селихов сделал для команды все, что мог. Гол, который забил Глушаков, не поймал бы никто, кроме меня. Конечно, за основное место в команде придется побороться, так как Ребров просто так не сдастся! (Любовь КОНЯЕВА)

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