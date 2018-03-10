Андрей Синицын: "Впереди еще восемь матчей и все может поменяться"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после матча 22-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) отметил, что бывали ситуации, когда мяч было сложно разглядеть на поле.

– По телевизору мяч тяжело рассмотреть. А вам его хорошо было видно?

– В первом тайме чуть-чуть шел снег, а потом он прекратился, поэтому нормально. А так бывают ситуации, когда это немного мешает.

– Во втором тайме был момент, когда вам отбросили мяч, и пришлось выходить и выбивать его ногой…

– А вы спрашивали о том, как я согревался. Были моменты. Согрелся.

– "Краснодар" может упустить вторую строчку, потому что конкуренты играют завтра.

– Впереди еще восемь матчей и все можно поменять. И потом у нас еще остались игры с конкурентами, поэтому все возможно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)