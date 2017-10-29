Андрей Синицын: "Вопрос чемпионства еще открыт"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после победы над "СКА-Хабаровск" (4:1) в матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что команде нельзя поддаваться на недовольство болельщиков. Игрок также выразил уверенность, что "Краснодар" поборется не просто за еврокубки, но и за золото чемпионата.

– Не так давно болельщики "Краснодара" написали петицию за увольнение Шалимова. Как команда относится к своему тренеру? Поддерживает его?



– Скажем так, у всех есть свое мнение, – сказал Синицын. – Есть руководство, есть тренерский штаб, есть игроки, есть болельщики. Клуб ставит задачи, мы решаем их, стараемся радовать болельщиков. Не всегда это получается. Поэтому поддаваться на петиции, недовольство болельщиков тоже нельзя. Мы уважаем их мнение, но надо иметь свое и двигаться дальше.



– Как оцените перспективы команды в чемпионате?



– Пока еще ничего не потеряно. Даже вопрос чемпионства еще открыт.



– Вы имеете в виду то, что поборитесь за первое место?



– Будем стараться попасть как минимум в зону еврокубков, а там как сложится.



– Крупная победа перед "Тосно" и "Спартаком" позволит вам раскрепоститься на поле?



– Все покажет игра. Никто не мучается, просто иногда что-то не получается. Это не значит, что мы волочим жалкое существование, просто что-то не складывается. У всех бывают такие аспекты в жизни, когда что-то не идет. Можем назвать это черной полосой, которую нужно пройти с высоко поднятой головой. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"