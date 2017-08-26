Андрей Синицын: "Смолов с нами, хочет помогать"

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Федор Смолов будет выкладываться по максимуму до тех пор, пока находится в команде. Вместе с тем, вратарь не стал комментировать, как к слухам о возможном уходе форварда относятся его партнеры.

– Очень много разговоров ходит вокруг фигуры Федора Смолова. Мол, может и хочет покинуть "Краснодар". Как это все воспринимается в коллективе?

– Не хочется обсуждать то, что происходит внутри команды. Федор с нами, хочет помогать. Пока Смолов в "Краснодаре", думаю, будет выкладываться по максимуму. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Андрея Синицына